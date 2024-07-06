По его мнению, об этом больше говорят экономисты, чем военные эксперты.

Экс-заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун выразил мнение, что у России достаточно ресурсов и резервов для поддержания наступательных операций до конца 2025 года

По его словам, сегодня большинство специалистов склоняется к тому, что если ситуация будет продолжаться на том уровне на котором она есть, то РФ может поддерживать темп наступательных операций до конца 2025 года.

"Они просто не смогут удерживать ситуацию, которую они сами породили. Впрочем, это может произойти и раньше. В частности, если Силы обороны смогут провести контрнаступательные операции на линии фронта. Могут произойти и другие события, но реальный срок у россиян, чтобы держать наступательный темп, только до конца 2025 года", - заявил генерал в эфире Еспресо.

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По его мнению, об этом больше говорят экономисты, чем военные эксперты.

"Мы говорим о ресурсах России. Для того чтобы проводить наступательные операции нужны ресурсы и средства. Поэтому о сроке до конца 2025 года говорят не так военные эксперты, как экономисты", - пояснил Ягун.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты не прекращают попыток прорвать защиту Сил обороны Украины в направлении Боровой на Харьковщине, сообщил Виктор Петрович - военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины.

"Последние две недели штурмы продолжаются, но без использования техники в последнее время. То есть пешими порядками враг пытается штурмовать наши позиции. Также пытается накапливать силы для того. Насколько мы понимаем, для того, чтобы нанести более массированный удар впоследствии, когда накопит силы", - рассказал он.

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