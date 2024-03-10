Сейчас украинские воины наблюдают у противника "глубокую задумчивость", поделилась руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Два дня наблюдалось некоторое затишье на левом берегу Днепра, в течение двух дней не было вражеских штурмов, но оккупанты имеют потери.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк рассказала в эфире телемарафона. "Сейчас наблюдаем у них глубокую задумчивость, потому что в течение двух суток нет штурмовых действий, но все же у врага даже на тех позициях, которые неподалеку от наших плацдармов, очень мощные потери. Если поговорить о прошлых сутках, то более 50 оккупантов уничтожено, около 40 именно вокруг Крынок", - рассказала она.

При этом отмечает, что враг признает, что фортификационные сооружения правого берега мощные, укрепленность высокая и продвинуться туда они шансов не имеют. По ее словам, продолжается запрет на использование бронетехники врагом, поэтому продолжают "мясные штурмы", им приходится проводить все чаще ротации. Она напомнила, что враг имел очень существенные потери в технике на начальном этапе, когда по классическим схемам пытался штурмовать плацдарм пехотой, которую поддерживала бронетехника - потеряли более 200 единиц за две-три недели и остановили использование бронетехники.

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"Логистика врага затруднена, потому что мы продолжаем расширять сектор своего влияния на вражеское перемещение. Мы говорили о необходимости зачистки полосы в 20-30 километров для того, чтобы облегчить жизнь правого берега, чтобы туда не могла достигать артиллерия вражеская. За минувшие сутки минус 10 артиллерийских установок врага, мы продолжаем их отбрасывать. Но надо признать - они имеют мощный ресурс для обновления на этих позициях, поэтому у нас еще много работы", - подчеркнула Гуменюк.

Также отметила, что не наблюдается критического увеличения вражеской группировки или дополнительных ресурсов, но есть постоянные маневры, потому что у врага большие потери не только в личном составе, но и имиджевые. "Те, кто смогли вернуться из штурмовых действий, рассказывают о бесперспективности проведения повторных действий, и поэтому очень сложно сформировать новое штурмовое подразделение, поэтому они вынуждены подтягивать из более глубоких тылов подразделения, которые не осведомлены в ситуации", - отметила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Гуменюк объяснила, почему надо расширять плацдарм на левом берегу Днепра. "Чтобы, в частности, накануне выборов, которые имитирует Россия на этих территориях, был важнейший сигнал присутствия наших войск на левом берегу, понимание на ВОТ, что они не брошены, и перспектива продвижения Сил обороны есть. Она сложная, она может быть отсрочена во времени, но она есть. И это даже демонстрируют сами враги, когда мощно начинают минировать площади, которые разделяют наш плацдарм и их позиции, осознавая, что по этим маршрутам мы будем двигаться. Наше присутствие на левом берегу лишает врага перспектив продвижения на правый берег, потому, что там надежно укреплено", - подчеркнула она.

Гуменюк отказалась рассказывать, насколько расширен плацдарм, чтобы не навредить бойцам Сил обороны. "Это линия фронта, которая очень гибкая, и на некоторых участках она меняется неожиданно для врага, и именно поэтому они теряют личный состав во время штурмовых действий", - подчеркнула она.

В центре внимания российско-украинская война - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждал, что для российских оккупантов Крынки (Херсонская область) являются очень неудобной локацией.

Для выдавливания ВСУ с левого берега в Крынках оккупанты в прошлом году специально сформировали три тактические группы, численностью практически в две бригады. Эти группы действовали по флангам. Кроме того, командование оккупантов продолжило наращивание группы войск "Днепр", и если в конце прошлого года их было 64 тыс. личного состава, то сейчас это уже 77 тыс. личного состава.

Аналитик отмечал, что Крынки вытянуты настолько, что врагу своевременно противодействовать средствам поражения на каждом участке сложно, особенно в условиях ограниченной логистики. Это приводит к тому, что поступательно оккупанты, не способные противодействовать расширению плацдарма, начинают терять новые участки. В свою очередь, рассредоточение внимания на новые участки снижает оперативность тактичных групп россиян, действующих у Крынок.

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