Строительство военных кораблей в оккупированном Россией Крыму нарушает международное право - посольство США

Американские дипломаты заверили, что сохранение санкций против РФ будет продолжаться, пока полуостров не возвратят Украине.

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило, что строительство в оккупированном Россией Крыму военных кораблей нарушает нормы международного права.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Facebook.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, в который раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса. Крым - это Украина", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал ранее УНИАН, сегодня, 20 июля, на Донбассе боевики застрелили украинского военного.

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