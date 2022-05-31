В США заявили, что не собираются становиться стороной в войне России в Украине.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что администрация президента США Джо Байдена "с первого дня ясно дала понять", что предоставит Украине оборонительное оружие только для борьбы с Россией.

Об этом она заявила на брифинге в ООН.

"Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволило бы украинцам атаковать Россию изнутри Украины. И президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся становиться стороной в войне", - сообщила она.

Посол подчеркнула, что США будут поддерживать усилия Украины по защите собственного суверенитета и собственной территориальной целостности.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сделал неоднозначное заявление относительно поставок оружия в Украину. Вашингтон не будет посылать ракетные системы, которые "могут достичь территории России".

Вас также могут заинтересовать новости: