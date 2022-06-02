В Мариуполе Донецкой области оккупанты намерены ускоренно выдавать российские паспорта.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Наши источники сообщают, что поступило указание от так называемого "министерства миграции ДНР" о срочном обустройстве пунктов предоставления справок о местообитаниях и приема документов на российский паспорт", - отметил он
"Председатель окупационно-миграционной службы "ДНР" в Мариуполе Скребов Александр Викторович (данные устанавливаются) в срочном порядке вместе с оккупационной администрацией районов ищут места для таких пунктов в неповрежденных зданиях с потенциальной возможностью подключения электричества", - рассказал Андрющенко.
"Такой внезапный рост активности связываем с заявлениями российских политиков об аннексии Донецкой области уже в июле этого года", - добавил советник мэра Мариуполя.
Напомним, Россия с первых дней вторжения в Украину окружила Мариуполь и разрушила жилые дома и объекты инфраструктуры. Оккупанты убили более 20 тыс. мирных жителей города. Для сокрытия следов убийств РФ пригнала в Мариуполь мобильные крематории. Десятки тысяч жителей захватчики вывезли на оккупированные территории и в РФ.
Ситуация в городе катастрофическая - нет воды, света и электричества.
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