Он отметил, что после войны Украина будет нуждаться в помощи в разминировании и в восстановлении сил.

После завершение войны, развязанной Россией против Украины, ЕС может разместить в стране военный контингент. Об этом заявил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер.

"Я вполне могу себе представить, что текущая подготовка украинских военных со стороны ЕС будет продолжена после запланированного на сейчас двухлетнего периода, а затем расширена в надлежащее время", – отметил он в разговоре с изданием Die Welt.

Генерал отметил, что по завершению боевых действий Украина будет нуждаться в помощи в разминировании и в восстановлении как армейских, так и оружейных сил. Поэтому если бы военные из Европейского союза "поддержали Украину в разминировании, в развитии современной культуры вооруженных сил, в обучении на современных вооружениях и актуальным стратегиям национальной обороны, это было бы целесообразно", считает Бригер.

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В то же время он отметил, что ЕС в этом году научит около 30 тысяч украинских военных, что вдвое превышает запланированные показатели.

Война в Украине: об этом стоит знать

28 августа президент Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили, в частности, ситуацию на фронте и переход Воздушных сил ВСУ на новые самолеты.

В то же время на передовой ВСУ "прожарили" позиции и технику оккупантов. В Генштабе сообщили о поражении пунктов управления, зенитно-ракетных комплексов и артиллерии вражеских войск.

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