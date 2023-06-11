В отличие от осеннего контрнаступления сейчас враг полностью готов к нему.

В Запорожской области украинская армия пытается провести чрезвычайно сложную тактическую операцию, поэтому значительные потери на начальном этапе контрнаступления неизбежны. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что перед ВСУ стоит крайне непростая задача – провести лобовую атаку на подготовленные оборонительные позиции при отсутствии превосходства в воздухе.

"Неудивительно, что украинские силы несут потери в первоначальных атаках на одни из наиболее подготовленных российских сил в Украине", – подчеркивают в ISW.

Эксперты предупреждают, что нельзя делать далеко идущие выводы о результативности контрнаступления, основываясь на результатах первых атак.

"Первоначальные атаки — и особенно избранные кадры [с подбитой украинской техникой], которые российские источники намеренно распространяют и освещают, — не являются репрезентативными для всех украинских операций", – сообщает ISW.

Наблюдатели предупреждают, что украинской армии действительно предстоит тяжелый бой, но Генштаб ВСУ еще не задействовал в наступлении подавляющее большинство своих резервов. Также следует иметь в виду, что российская оборона не является одинаково прочной на всех участках линии фронта.

Украинское наступление на юге – последние новости

По данным ISW, украинская армия имеет локальное продвижение в районе Орехова. На это указывают свежие видеозаписи, которые уже успели геолоцировать. Между тем российская пропаганда продолжает утверждать, что оккупанты успешно отбивают все атаки ВСУ.

Британский аналитик Шон Белл считает, что в рамках контрнаступления украинский Генштаб преследует несколько основных целей. Причем помимо чисто военных задач перед украинской армией стоит и условно политическая задача: не провалить само наступление. В ином случае стратегическая ситуация может повернуться в пользу России.

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