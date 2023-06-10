Накануне издание The Washington Post заявило о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

Украинское контрнаступление, похоже, началось с контратак, но у них пока "смешанный" прогресс, заявил в эфире Sky News аналитик Шон Белл. То, что происходит на фронте, эксперт назвал пока "увертюрой".

Белл объясняет, что есть три цели, которые Киев, вероятно, захочет достичь своим контрнаступлением. Во-первых, "они (украинцы – УНИАН) не должны проиграть", начал он.

"Если они бросятся на русских и вообще не сделают никаких прорывов, это не только приведет к массовым жертвам для украинцев, это значительно подорвет доверие Запада, подорвет мораль и уверенность Зеленского, но и боевой дух России увеличиться, и они потенциально могут провести контратаку", - ответил Белл.

По его словам, украинские военные захотят оттеснить силы России и добиться "устойчивого прогресса", а также попытаются пробить российскую оборону. "Мы можем ожидать довольно ожесточенные бои на линии фронта в ближайшие дни и недели", - добавляет он.

8 июня издание The Washington Post заявило о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. В Минобороны Украины ограничились комментарием, что оккупантов вынудили на этом участке фронта перейти "к активной обороне".

Вместе с тем в сети начали распространяться новые видео с пленными россиянами, на одном из кадров вражеская группа даже покидает свои позиции.

Однако, по данным OSINT-аналитиков, разведка боем возле Малой Токмачки в ночь на 7 июня была для ВСУ провальной – РФ ударила по танковой колонне артиллерией, подтверждена потеря не менее одного Leopard и десятка БМП Bradley.

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады, которой приписывают потерю западной техники, Валерий Маркус накануне обратился к гражданам с призывом не доверять российской ИПСО.

По словам начальника разведцентра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, скорее всего, речь идет о поиске возможных точек прорыва обороны. При этом ВСУ также необходимо укреплять свои крылья и фланги.

Вас также могут заинтересовать новости: