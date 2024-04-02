Зеленский убежден, что справедливость - это та линия, от которой может начаться движение к надежному миру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после власти российского диктатора Владимира Путина справедливость должна быть крепче стен Кремля. Об этом глава государства сказал во время обращения к участникам конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая проходит в Гааге (Нидерланды).

Зеленский убежден, что справедливость - это та линия, от которой может начаться движение к надежному миру.

"Оружие дает физическую защиту, но именно справедливость возвращает ощущение безопасности жизни, которая была защищена силой оружия. И ощущение предсказуемости всех глобальных отношений. Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир. Именно справедливость способна это обеспечивать", - подчеркнул президент.

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Глава государства напомнил, что два дня назад посещал город Буча, который для всего мира стал символом российского зла.

"Все вы помните, что было на улицах Бучи, когда из них выгнали российских оккупантов. Помните, сколько там осталось тел убитых людей и как это все было. Помните, что открылось, когда мы начали находить массовые захоронения замученных украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что с тех пор прошло два года, а до сих пор не удалось даже установить имена всех, кого убили российские солдаты, - до сих пор в Буче есть безымянные могилы. Это касается и многих других украинских общин, которые были освобождены от российской оккупации.

"И хотя разные города и села постепенно восстанавливаются, в каждом из них есть такое особое ощущение - одинаковое для всех: ощущение того, что есть еще очень много работы впереди - работы именно ради справедливости. Ради того, чтобы зло окончательно проиграло - и физически, в реальности, на поле битвы, и так, чтобы это было убедительно для человеческих сердец. И чтобы каждый, кто потом придет в российскую власть после Путина, знал: справедливость крепче стен Кремля", - подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что только совместная работа Украины и других государств способна это обеспечить.

Глава государства добавил, что в Украине очень ценят лидерство Нидерландов в продвижении идеи специального трибунала по преступлению агрессии России.

Он благодарит все страны и государственных руководителей, международные организации, общественных лидеров, представителей юридического сообщества, которые поддерживают глобальную работу по расследованию российских преступлений войны и привлечения виновных к ответственности.

"Всех виновных - от политического и военного руководства России до рядовых исполнителей. Я уверен, что для всего мира важна деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина и работает над возвращением полной справедливости всем, по кому ударила эта война: и взрослым, и детям", - отметил Зеленский.

Также он отметил, что создаются и вполне конкретные, системные инструменты, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный этой войной.

"Вместе со многими странами и лидерами работаем для конфискации российских активов и доходов от них. Все это должно работать для людей, которых Путин хотел уничтожить этой войной", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, начинает работу и Реестр убытков, и критически важно, чтобы уже в этом году были созданы также комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд как ключевые элементы запланированного механизма возмещения убытков.

"Я прошу всех вас не отступать от нашей общей линии - от линии справедливости. Прошу вас не сбавлять обороты. Должны делать все возможное ради силы справедливости, чтобы справедливость давала настоящую силу нашей общей безопасности - безопасности от агрессий и террора", - сказал президент.

Российский террор - детали

Как сообщал УНИАН, в эти дни отмечается вторая годовщина освобождения Киевщины от российских захватчиков.

После деоккупации в Буче Киевской области нашли 422 убитых мирных жителей, всего в Бучанском районе обнаружено 1190 тел. И эти цифры - не окончательные, ведь есть пропавшие без вести, их розыск продолжается.

Российские оккупационные войска начали бить по Украине бомбами ОДАБ-1500. Они способны полностью разрушить многоэтажку. Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил Илья Евлаш. По его словам, бомб весом 1500 кг у врага "чрезвычайно много.

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