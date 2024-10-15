Пораженным самолетом могли пользоваться, в частности, военные должностные лица, отметил аналитик.

Поражение вражеского самолета Ту-134 означает, что на территории Российской Федерации теперь нет ни одного места, где россияне могут чувствовать себя спокойно.

Об этом в эфире "Киев24" сказал президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан, отвечая на вопрос о значении поражения на территории России самолета Ту-134.

Он отметил, что проведенная операция по уничтожению самолета была очень качественной. "А что оно означает для Российской Федерации - такую мелкую вещь, что нет на территории Российской Федерации теперь ни одного места, в частности в аэропортах этой страны, где россияне могут себя чувствовать спокойно. Такого уже нет и в будущем не будет", - сказал эксперт.

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Хазан добавил, что скорее всего, этот самолет использовался вооруженными силами страны-агрессора. "Что именно делал, какая именно модификация, - они об этом напишут обязательно, мы не будем придумывать. А почему он сгорел - потому что, чтобы не летать больше в пользу и не использоваться больше в пользу вооруженных сил Российской Федерации", - отметил он.

Так, подчеркнул эксперт, теперь россияне не будут чувствовать себя безопасно "даже, как они считали, в таком глубоком тылу, на таком расстоянии от линии фронта". Кроме того, на вопрос, кто мог пользоваться этим самолетом, Хазан заметил, что это военные должностные лица или же определенный "интересный" личный состав, который нужно было бы быстро и незаметно переместить:

"Теперь у них не будет еще одной единицы, которая могла бы это делать".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как писал УНИАН, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в ночь на 13 октября на военном аэродроме "Оренбург-2" в России был уничтожен самолет Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны России.

В то же время главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что уничтожение старого российского самолета советского производства Ту-134 не окажет влияния на ситуацию на фронте.

По его словам, в российских воздушно-космических силах такой самолет давно заменили на более новую модернизацию - Ту-154 - еще в советское время. Катков добавил, что перевозки личного и офицерского состава такими самолетами не является чем-то крайне критическим.

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