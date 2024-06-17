Сейчас в Крыму не базируется ни один российский ракетоноситель.

Спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук предположил, что россияне могли намеренно подставить под удар Сил обороны ракетоноситель "Циклон" проекта 22800 "Каракурт" - не исключены нарушения при его строительстве и кто-то в РФ опасается тюрьмы. По данным Плетенчука, этот проект - старый, 1990 года.

"Сами корабли новые, а проект старый. Россияне к нему вынужденно вернулись, потому что в 2014 году Украина ввела санкции и прекратила поставки газотурбинных двигателей на серии их фрегатов. И, кстати, именно поэтому сейчас в Баренцевом море горит противолодочный российский корабль - его просто десять лет никто должным образом не обслуживал", - сказал спикер в интервью "РБК-Украина"

Именно из-за нехватки двигателей в РФ прекратили строительство больших кораблей. И, по словам Плетенчука, россияне даже были вынуждены несколько уже построенных корпусов таких единиц продать Индии из-за отсутствия указанных "узлов", которые изготавливались ранее по заказу РФ в Украине. Зато, по его словам, малые ракетные корабли могли строиться, потому что комплектоваться российскими двигателями, которые изготавливались на заводе "Звезда".

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"Хотя там могли делать один такой двигатель в год. И впоследствии они все равно перешли на двигатели китайского производства. Как следствие, россияне вернулись к этому проекту - 22800 "Каракурт", потому что им надо было для Черноморского флота построить пять таких кораблей. И первым из них был построен "Циклон". Его два года назад достроили и он ни разу не смог запустить крылатую ракету "Калибр", под который он строился", - рассказал военный.

По его мнению, уничтожение "Циклона", которое произошло недавно, могло стать выгодным некоторым российским чиновникам.

"У меня складывается такое впечатление, что россияне его там (в Крыму - УНИАН) специально поставили, чтобы просто кто-то не сел в тюрьму за то, как построили этот "Циклон". Он за два года не смог пройти государственные испытания", - предположил спикер.

По его словам, у россиян было еще четыре корабля этого проекта - "Аскольд", который Воздушные силы уничтожили в Керчи на заводе "Залив", еще два, которые не прошли испытания, уже из Новороссийска перешли на Каспий, один еще строят в Зеленодольске (Татарстан).

"Вот так все эти замечательные кораблики покинули нашу акваторию", - констатировал Плетенчук.

По его словам, сейчас россияне вывели из оккупированного Крыма все ракетоносители. Он добавил, что сейчас противник заряжает их в Новороссийске, это теоретически можно делать в Крыму, но для этого надо зайти в акваторию полуострова. Это означает для оккупантов большой риск, потому что Силы обороны Украины могут в любой момент поразить там вражеские корабли.

"Скорее всего, они (россияне - УНИАН) просто притянули краны из Крыма в Новороссийск под подводные лодки. Но у них залп четыре, а не восемь ракет. И эффективность применения "Калибров" как отдельной единицы вооружения уже под вопросом", - считает спикер.

Война в Украине - российский флот

Напомним, недавно украинские военные поразили малый ракетный корабль РФ "Циклон"". 23 мая появились спутниковые снимки с места удара. На снимке за этот день можно увидеть разрушения на месте попадания ракеты. Рядом с ним находился российский корабль "Циклон". Он был носителем ракет "Калибр", которыми РФ неоднократно била по украинским городам.

"Циклон" стоял в Севастополе, его затопление подтверждалось также присутствием на месте спасательного катера.

В Военно-Морских силах ВС Украины рассказали, что, по состоянию на сейчас, уничтожено почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ, а самые приоритетные цели - ракетоносители, потому что они несут наибольшую угрозу.

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