Городской глава Харькова Игорь Терехов прокомментировал тактику бомбардировок Харькова Россией за последнее время. По его словам, эта тактика менялась за войну несколько раз.
"Начало было очень тяжелое: если вы помните, обстрелы Харькова были с ужасными разрушениями - Северную Салтовку, Пятихатки, район индустриальной (ХТЗ) стирали с лица земли. Прямой наводкой РСЗО, танки били по жилым домам, постоянно летали вражеские самолеты. Я сам, к сожалению, попадал под самолеты и это очень трудно перенести, на самом деле", - сказал он в интервью УНИАН.
Терехов заявил, что потом тактика менялась и "они били, но били уже С-300, С-400, "Искандерами", как, например, на днях, 6 августа".
"Кроме того, они нам крушили всю генерирующую структуру энергетики и теплоснабжения. И ни для кого не секрет, что с энергоснабжением, теплоснабжением и водоснабжением в Харькове ситуация самая тяжелая. Мы проходили такой путь, что девять раз в зимний период перезапускали систему отопления. Это - беспрецедентный случай для всего мира, но нам удалось это сделать", - сказал мэр.
Он утверждает, что когда определенное время нет обстрелов, люди привыкают к этому, возвращаются в Харьков и начинается такая жизнь, "к которой мы привыкли в мирные времена".
"А потом - мощные обстрелы по несколько раз в день... Люди очень обеспокоены. Кто-то выезжает, кто-то остается, кто-то ждет, кто-то планировал возвращаться в Харьков, но пока их эта ситуация сдерживает. Поэтому тактика, которую сегодня применяет российский агрессор - это, прежде всего, попытка запугать харьковчан. Чтобы люди выезжали из города", - добавил Терехов.
Удары по Харькову - детали
6 августа в результате ракетного удара по центру Харькова было повреждено здание поликлиники. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, удар произошел в центральном районе города. Впоследствии Терехов добавил, что в результате ракетного удара повреждено здание поликлиники.