По его словам, эта тактика менялась за войну несколько раз.

Городской глава Харькова Игорь Терехов прокомментировал тактику бомбардировок Харькова Россией за последнее время. По его словам, эта тактика менялась за войну несколько раз.

"Начало было очень тяжелое: если вы помните, обстрелы Харькова были с ужасными разрушениями - Северную Салтовку, Пятихатки, район индустриальной (ХТЗ) стирали с лица земли. Прямой наводкой РСЗО, танки били по жилым домам, постоянно летали вражеские самолеты. Я сам, к сожалению, попадал под самолеты и это очень трудно перенести, на самом деле", - сказал он в интервью УНИАН.

Терехов заявил, что потом тактика менялась и "они били, но били уже С-300, С-400, "Искандерами", как, например, на днях, 6 августа".

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"Кроме того, они нам крушили всю генерирующую структуру энергетики и теплоснабжения. И ни для кого не секрет, что с энергоснабжением, теплоснабжением и водоснабжением в Харькове ситуация самая тяжелая. Мы проходили такой путь, что девять раз в зимний период перезапускали систему отопления. Это - беспрецедентный случай для всего мира, но нам удалось это сделать", - сказал мэр.

Он утверждает, что когда определенное время нет обстрелов, люди привыкают к этому, возвращаются в Харьков и начинается такая жизнь, "к которой мы привыкли в мирные времена".

"А потом - мощные обстрелы по несколько раз в день... Люди очень обеспокоены. Кто-то выезжает, кто-то остается, кто-то ждет, кто-то планировал возвращаться в Харьков, но пока их эта ситуация сдерживает. Поэтому тактика, которую сегодня применяет российский агрессор - это, прежде всего, попытка запугать харьковчан. Чтобы люди выезжали из города", - добавил Терехов.

Удары по Харькову - детали

6 августа в результате ракетного удара по центру Харькова было повреждено здание поликлиники. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, удар произошел в центральном районе города. Впоследствии Терехов добавил, что в результате ракетного удара повреждено здание поликлиники.

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