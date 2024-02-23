Сергей попал в плен тяжело раненым, но должной помощи так и не получил.

В российском плену защитники Украины не только подвергаются физическим и психологическим пыткам, но и сталкиваются с вопиющим невежеством россиян. Об этом в интервью "Вечернему Киеву" рассказал боец ВСУ Сергей Мудрый, который провел в плену почти два года.

По словам бойца, в плен он попал тяжело раненым – с оскольками в голове и с простреленными конечностями. Но нормальной медицинской помощи от захватчиков он так и не дождался. Более того, уже в плену ему сломали ребра.

Сергей вспоминает, что под угрозой пыток россияне заставляли пленных украинцев петь гимн государства-агрессора, выкрикивать "Слава России" и выполнять другие прихоти.

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"В камерах было холодно, сыро. На стенах - грибок. Доходило даже до того, что с наволочек воины рвали куски ткани, чтобы ею вытереть конденсат с потолка. Делали это ради того, чтобы не заболеть туберкулезом. Постоянно мерзли и болели", – рассказывает боец.

С наступлением лета пленных раз в неделю начали выводить на улицу. Иногда во время таких прогулок россияне натравливали на пленных собак.

"Как-то на дворе мы увидели подорожник. И нам пришло в голову есть его, чтобы брать где-то витамины. У кого-то язва, у кого-то рана гниет... Мы попросили работников колонии разрешить нам нарвать тот подорожник. Те посмеялись над нами, но позволили. Растения мыли, рвали на куски и прятали в тряпку. Потом их бросали в суп и ели", – рассказывает Сергей.

Говорить в плену можно было исключительно по-русски. Кто отказывался, - заставляли силой. Один сказал что-то по-украински - били всех.

"Постоянно спрашивали о Бандере и где его найти. Таких глупых вопросов на самом деле было много. (...) Много ерунды говорили и о Киевской Руси. Говорили, что Ярослав Мудрый родился в Москве. И их не интересовало, что когда киевский князь родился, то Москвы еще не было. Но что ты тому дураку объяснишь", – вспоминает боец.

По словам Сергея, россияне постоянно врали о ситуации на фронте, пытались убедить пленных, что большая часть Украины уже оккупирована.

"А подтверждением этой лжи было то, что время от времени заходили в камеру и изо всех сил нас били. Тогда окончательно понимали: стоит наша Украина, ребята продвигаются. Иначе, враг так не злился бы", - рассказывает бывший пленник.

Обращение россиян с пленными: последние новости

Как писал УНИАН, россияне систематически нарушают все международные правила и собственные же законы об обращении с военнопленными. В частности оккупанты систематически казнят захваченных в плен бойцов ВСУ. Несколько таких эпизодов произошло за последние дни на разных участках фронта, в частности вблизи села Работино.

Тем, кого не убьют сразу, приходится переживать физические и психологические пытки. Характерным также является то, что россияне умышленно заставляют пленных голодать. По словам украинского обмудсмена, после возвращения из плена все бойцы истощены из-за издевательств и систематического недоедания.

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