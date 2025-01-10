В Конгрессе остается сильная двухпартийная поддержка Украины, акцентировал спикер Пентагона.

Спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер ответил на вопрос о том, почему в последний пакет помощи для Украины заложили не все средства, одобренные американским Конгрессом. Несколько миллиардов долларов остались неиспользованными, передает Радио Свобода.

"Важно понимать, что это полномочия власти использовать эти средства. Я не буду спекулировать о том, что может сделать следующая администрация. Но мы знаем, что в нашем Конгрессе есть сильная двухпартийная поддержка Украины. Как вы слышали от министра Остина, защита Украины имеет значение. Это не только об Украине - это о международной безопасности и уважении прав и правил международного порядка. Мы полностью осознаем важность борьбы Украины за безопасность всех нас", - заявил он.

На уточняющий вопрос, не значит ли неиспользование всей суммы, что в запасах США недостаточно вооружения для Украины, Райдер ответил так:

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"Мы всегда должны балансировать между собственными потребностями готовности и тем, что мы можем сделать для поддержки Украины. Но опять же важно отметить, что здесь не только Соединенные Штаты. Это международные усилия, подкрепленные 50 странами, объединившимися для поддержки Украины".

Помощь Украине от США - актульное

Напомним, 9 июня США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов долларов. Судя по всему, он станет последним при администрации Джо Байдена.

Среди прочего в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля".

В конце декабря генерал Патрик Райдер заявлял, что Минобороны США стремится максимально эффективно использовать остаток средств из масштабного пакета помощи Украине до инаугурации избранного президента Трампа 20 января, чтобы доставить оружие украинским военным:

"Мы нацелены потратить столько, сколько сможем, чтобы как можно быстрее оказать помощь в сфере безопасности Украине".

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