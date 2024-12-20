В Минобороны нацелены потратить "как можно больше" средств.

Минобороны США стремится максимально эффективно использовать остаток средств из масштабного пакета помощи Украине, чтобы доставить оружие украинским военным. Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос, успеет ли Пентагон использовать все оставшиеся средства в поддержку Украины до окончания каденции президента Джо Байдена 20 января, Патрик Райдер ответил:

"Я бы сказал так, что мы нацелены потратить столько, сколько сможем, чтобы как можно быстрее оказать помощь в сфере безопасности Украине".

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Помощь Украине от США - важные новости

Ранее стало известно, на какой срок рассчитана помощь Украине от действующей администрации США. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер поделился, что объемов этой поддержки должно хватить для покрытия потребностей Украины в оружии и технике до конца 2025 года.

СМИ писали, что президент США Джо Байден делает "историческую попытку" перебросить в Украину больше оружия, однако всю предназначенную для этого сумму вряд ли удастся потратить из-за сжатых сроков.

В то же время представитель Белого Дома Майкл Карпентер заявил в интервью "Голосу Америки", что США планируют потратить "каждый доллар одобренного финансирования". По его словам, часть помощи поступит в 2025 году, но все деньги будут использованы до 20 января.

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