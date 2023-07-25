Бывший президент США заявил, что Европа делает очень мало по сравнению с Соединенными Штатами, хотя война влияет на нее больше.

Бывший президент США Дональд Трамп, который намерен участвовать в президентских выборах, обвинил Европу в том, что ей "сходит с рук убийство", поскольку она не предоставляет Украине столько же помощи, как Штаты. Он снова пообещал заставить Европу заплатить за помощь Украине.

Такое заявление прозвучало в, очевидно, предвыборном интервью Трампа телеканалу Fox News. В то же время на вопрос ведущей о том, прекратил ли бы Трамп оказывать финансовую помощь Украине, тот ответил, что "урегулировал бы войну".

Своим главным приоритетом в случае избрания президентом США в 2024 году Трамп называет достижение того, чтобы Европа предоставляла больше средств на финансирование оборонных усилий Украины в войне против России, чтобы "основное бремя расходов" не ложилось на США.

Видео дня

"Деньги – это номер один. Я бы сказал Европе, что не хватает около 100 миллиардов долларов. Хорошо? Вы должны заплатить. Европа делает очень мало по сравнению с Соединенными Штатами, и война оказывает на них большее влияние. Нас отделяет океан. Почему у нас (расходы) 150 миллиардов долларов, а у них 20 (миллиардов) долларов?" – добавил он.

Трамп отметил, что это происходит не из-за нехватки ресурсов, потому что если страны Европы объединятся, их экономики приравняются к американской.

"Они должны платить столько же, сколько мы сейчас, если не больше. Им сходит с рук убийство", – упрекнул бывший президент США.

Война в Украине: заявления Трампа

45-й президент США Дональд Трамп, который попытается снова завоевать пост на выборах в 2024 году, неоднократно делал громкие заявления о войне в Украине. Так, по его словам, он отговаривал Путина от полномасштабного вторжения в Украину, и этого бы не случилось, если бы он до сих пор был президентом США. Трамп подчеркивал, что с Путиным у него были "очень крепкие отношения".

Кроме того, в конце июня 2023 года Трамп выдал свою "формулу мира". Он утверждает, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы остановить войну.

Вас также могут заинтересовать новости: