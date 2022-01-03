Польша с 1 января начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Вопрос Украины будет приоритетным во время польского председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил в эфире Первого канала Польского радио.

По его словам, Польша должна заняться вопросом безопасности на востоке Европы и выходом из пандемического кризиса.

Пшидач высказал надежду, что Россия согласится на переговоры не только об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, но и на тему аннексии Крыма.

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Также Пшидач отметил экономические трудности, связанные с выходом из коронакризиса. В частности, он сказал, что рыночная нестабильность, особенно на энергетических рынках, влияет на ситуацию в сфере безопасности.

Напомним, что Польша с 1 января начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Официально с нового года работой ОБСЕ руководит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Польша в ОБСЕ председательствует во второй раз. Ранее это было в 1998 году.

В состав ОБСЕ входит 57 государств.

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