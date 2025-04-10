'Отряд смертников': китайцы попали в плен ВСУ с важными документами, - The Times

Вместе с пленными были документы, свидетельствующие о том, что Россия заключает с ними годовой контракт.

Россия завербовала граждан Китая для участия в войне против Украины. Киев имеет подтверждение участия по меньшей мере 150 китайцев в боевых действиях на стороне РФ. Это еще одна страна втянута в войну, пишет The Times.

"Это вторая ошибка России. Первой была Северная Корея. Они втягивают другие страны в войну. Я считаю, что теперь они втягивают в эту войну Китай", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

По его словам, Украина готова обменять двух захваченных китайских военнопленных на украинских.

Видео дня

Зеленский обнародовал видео допроса одного из пленных. Тот был в военной форме, со связанными руками, и рассказал, что пытался сбить дрон. Военный источник сообщил, что он сам сдался украинским силам и жаловался на плохое отношение со стороны россиян.

Журналисты The Times ознакомились с документами, которые нашли при обыске пленных. Согласно им, в плен попал 33-летний китаец из провинции Хэнань. Он подписал годовой контракт на службу в российской армии.

Другие документы показали, что он прибыл в аэропорт Шереметьево в Москве 8 февраля, подал документы на визу в Китай двумя неделями ранее. 17 февраля он встал на учет для получения налогового кода и номера социального страхования. Непонятно, когда он подписал военный контракт, но его виза была на 16 дней.

"Это еще одна страна, которая оказывает военную поддержку вторжению России в Украину", - сказал Зеленский. - "Следующая после Ирана и после северокорейских войск".

В то же время МИД Китая назвал заявление безосновательным:

"Украина должна правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая в поиске политического решения украинского кризиса".

Официальный Пекин признал, что ему нужно проверить информацию, но заверил, что призвал граждан не участвовать в конфликтах.

Глава МИД Украины Андрей Сибига вызвал поверенного в делах Китая:

"Граждане Китая, которые воюют в составе российской армии вторжения в Украину, ставят под сомнение провозглашенную позицию Китая по миру и подрывают авторитет Пекина как ответственного постоянного члена Совета безопасности ООН", - написал он на X.

Отмечается, что некоторые завербованные китайцы публиковали видео из Украины в соцсетях. Считается, что им платят около 2500 долларов в месяц. Один из них, который представился как Чжоу Цзицян, заявил:

"Россияне не воспринимают нас как людей. Мы воюем как отряд смертников, и им безразлично, погибнем мы или пострадаем".

Западные официальные лица заявили, что не видели доказательств "государственного спонсорства" Китаем упомянутых Зеленским бойцов. Один сравнил их присутствие на поле боя с британскими гражданами, которые воюют за Украину по собственному желанию, без поддержки правительства.

Пленные китайцы - последние новости

Украине известны личные данные о двух гражданах Китая, взятых в плен на линии фронта в Донецкой области. Китайскими пленными являются: Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, имя и фамилия на китайском: 王广军) и Чанг Ренбо (Zhang Renbo, 张仁波).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована осуществить обмен двух пленных граждан Китая на украинских воинов, находящихся в российской неволе.

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