По словам президента, роль бизнеса в изоляции агрессора так же важна, как и отдельных стран.

Международные компании должны полностью уйти с российского рынка. Они играют одну из ключевых ролей в изоляции РФ и, соответственно, помощи Украины.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в свежем интервью The Wall Street Journal. Он на примере Украины объяснил, почему не стоит вести бизнес в России.

"Агрессор должен быть изолирован. Полная, абсолютная экономическая изоляция. Это позволит Украине бороться за свои права. Уход с российского рынка — это обязательное условие", — сказал Зеленский.

По словам президента, в плане экономической блокады РФ роль компаний так же важна, как и отдельных стран. В похожем ключе Зеленский высказывался во время выступления в Сенате США 4 марта, когда призвал мировой бизнес покинуть российский рынок.

"Если какие-либо компании остаются на российском рынке, это означает, что вы напрямую поддерживаете эту военную машину, военную машину террористической Российской Федерации", — продолжил Зеленский.

Далее президент объяснил, почему невозможно построить надежный бизнес в РФ. В качестве примера он использовал Украину и ее веру в близкие отношения с врагом.

"Вам кажется, что у вас есть бизнес с Россией... прибыльный бизнес, но однажды вы просыпаетесь и обнаруживаете, что в вашу сторону летит ракета из России, и все меняется. Невозможно вести бизнес с кем-то, кто завтра вместо оплаты просто пошлет в твою сторону ракеты", — резюмировал Зеленский.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину рынок страны-агрессора покинули более 750 компаний. Среди них есть такие гиганты, как американский автоконцерн General Motors и британская компания Reckitt. Однако часть международных предприятий продолжают работать в РФ, а другие — приостановили деятельность, но выплачивают своим сотрудникам зарплаты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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