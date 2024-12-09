Клименко подчеркнул, что если всех полицейских отправить воевать, то в стране возникнут проблемы с безопасностью.

Всех украинских полицейских нельзя отправить на фронт, иначе возникнут огромные проблемы с безопасностью государства. Система реагирования должна работать даже во время военного положения.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

Он поделился, сколько полицейских сейчас находятся в зоне боевых действий и почему всех правоохранителей нельзя отправить на фронт.

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"Вы сегодня могли убедиться, что у нас на линии боевого соприкосновения находятся подразделения Национальной гвардии, пограничники и Национальная полиция. Сегодня были два командира подразделений именно НПУ, подразделения, которые уже несколько месяцев находятся непосредственно в самом аду в Силах обороны. Это и наши специальные подразделения, и Лють, и сводные подразделения, воюющие вместе с Нацгвардией. Это тысячи полицейских", - сказал Клименко.

Министр внутренних дел отметил, что в процентном соотношении это 10%. По его словам, около 10 тысяч полицейских находятся на линии фронта.

Также он добавил, что постоянно в зоне боевых действий находятся 25 тысяч полицейских, которые, в частности, занимаются эвакуацией людей или работой на блокпостах. Он подчеркнул, что у правоохранителей большой спектр работ вне полицейской деятельности.

"40-45 тысяч постоянно находятся в зоне боевых действий и прифронтовых регионах. И мы говорим о приграничье, где находится Государственная пограничная служба и подразделения полиции", - объяснил Клименко.

Министр внутренних дел поделился, что сейчас уже задействовано максимальное количество людей. Он заверил, что в Нацполиции из 100 тысяч человек 25% составляют женщины. Еще 17% - это люди, которые не достигли мобилизационного возраста.

"Вот теперь можно легко посчитать 45 тысяч, о которых я говорил, 25 тысяч женщины и 17% - это те, кто не достиг мобилизационного возраста. То есть практически все силы Нацполиции задействованы. Более половины Нацгвардии задействовано к выполнению боевых задач и половина Государственной пограничной службы задействована", - подсчитал он.

Клименко уверен, что люди призывают отправить всех полицейских на фронт из-за страха. По его словам, он хотят избежать призыва себя или своих родственников.

"Или это просто непонимание, что безопасность в государстве, которая у нас есть на сегодняшний день, она не сама по себе будет оставаться, когда в городах не будет полиции. С одной стороны, мы видим полицейского, но с другой - мы не видим огромной армии следователей, которые документируют тысячи преступлений, не видим тех, кто раскрывает преступления, чтобы людям жилось спокойнее", - подчеркнул министр внутренних дел.

По требованию президента Украины Владимира Зеленского полицейский должен приехать не позднее чем через 20 минут после совершения преступления в сельской местности, а в городе - не более 10 минут, напомнил Клименко.

"Огромная страна, много людей, большое количество преступлений и система реагирования должна работать", - подчеркнул он.

Также министр внутренних дел заявил, что нагрузка на полицейских значительно возросла:

"Если мы говорим о людях в зоне боевых действий возле этих зон, мы понимаем, какая это нагрузка на полицейского. Если раньше он должен был отдыхать 2-3 суток после дежурства, то сейчас время значительно уменьшилось и на восстановление у него уходит значительно меньше времени".

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