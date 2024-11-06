Сейчас в Национальной полиции Украины работают около 70-75 тысяч мужчин, которые могут подпадать под мобилизацию.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. По его словам, уже более 15 тысяч штатных полицейских выполняют различные боевые задачи. Он также напомнил о создании штатных подразделений, которые участвуют в обороне страны:

"Мы создали спецподразделения для поддержки Государственной пограничной службы и Сил обороны. Также сейчас мы выполняем задачи на одном из самых тяжелых направлений фронта - это бригада "Ярость", вместе со сводной бригадой "Хищник", вместе с новосозданным стрелковым подразделением КОРДа. Они выполняют задачи на Торецком направлении".

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Фацевич добавил, что в каждом региональном управлении полиции созданы стрелковые батальоны, некоторые из них уже завершили обучение и слаживание артиллеристов, операторов БПЛА и пехотинцев.

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