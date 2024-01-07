Жители общежития в Днепре чудом остались живы.

В общежитии в Днепре, по которому российские оккупанты ударили дроном в ночь на 7 января, проживают более двух десятков семей. После атаки в здании нет ни одного окон, а мебель уничтожена.

"Холодный ветер гуляет по коридорам и квартирам, потому что нет ни одного уцелевшего стекла. Пол усеян битым стеклом. Разбитая мебель. Люди, которые мешками выносят обломки из своих домов. Чинят, что могут. Так выглядит днепровское общежитие, в котором живут более двух десятков семей. Ему досталось больше всего во время вчерашней вечерней атаки шахедами", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram-канале.

У одной из жительниц, Валерии, пострадало жилье и авто. Во время атаки она с мужем и сыном находилась в подвале. У подростка 24 февраля день рождения и он хорошо помнит, как в 2022 году встречал свои 14-летие под канонаду ракетных взрывов.

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"Андрей вместе с молодой женой поехали в гости к друзьям. Буквально за полчаса до прилета. Говорят, жить уже здесь не смогут. Слишком большие разрушения. Удар пришелся прямо под их окнами", - рассказал Лысак.

Также он показал, как выглядит общежитие после удара российских дронов.

Удар РФ по Днепру в ночь на 7 января 2024 - последние новости

6 января 2024 года российские оккупанты атаковали Днепр дронами, в результате чего повреждения получила многоэтажка и несколько авто. Сотрудники ГСЧС спасли шестерых человек, двое из них – дети. Сообщается, что два человека обратились к медикам.

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