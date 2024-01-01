Произошло попадание в предприятие.

Оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Днепропетровщину "Шахедами", есть попадание. О последствиях атаки рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"5 "Шахедов" уничтожили наши защитники неба. В Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах. Впрочем, не обошлось без попаданий", - рассказал Лысак.

Так, по его словам, в Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные укротили огонь.

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Кроме того, в Каменском районе из-за беспилотника оккупантов, который зацепился за линию электропередач, 1500 семей в Пятихатской общине оставались без света. Однако энергетики оперативно восстановили электроснабжение.

"Тем временем Никопольщина была под артиллерийскими обстрелами. Захватчики выпустили по районному центру более десятка снарядов. Повреждены гимназия и 13 частных домов. Побиты 2 гаража, газопроводы и электросети", - добавил глава Днепропетровской ОВА.

Атаки оккупантов в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российская армия несколько раз атаковала Одессу ударными дронами. Произошло прямое попадание в многоэтажку, пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы.

Также во Львове вражеские дроны попали в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и в музей Романа Шухевича на Белогорще, который полностью уничтожен.

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