Украина передала все доказательства Международному суду.

Боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом в интервью CNN рассказал советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский и добавил, что все доказательства представлены Международному суду.

Советник министра обороны отметил, что украинская разведка отслеживала боевиков в Украине и за ее пределами, несколько из них были ликвидированы внутри страны.

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

По данным украинской разведки, 20 марта в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

В ГУР МОУ напоминали, что ЧВК "Вагнер" - российская военная структура, которая комплектуется наемниками. Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности.

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