Враг продолжает продвигаться в сторону Покровска, и у местного населения осталась всего одна-две недели для эвакуации.

Российские оккупационные войска не прекращают давить на Силы обороны Украины на Покровском направлении. Оно остается "одним из самых кровавых", говорит военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"После начала Курской операции наблюдается ослабление наступления со стороны Российской Федерации в Донецкой области. Но это не касается Покровска. Покровское направление остается одним из самых кровавых – "мясные штурмы" армии РФ там продолжаются. Огромное количество людей, техники. Разные тактики и стратегии используются. Невероятное количество фугасных авиационных бомб (ФАБ). Армия РФ продолжает усиливаться на этом направлении", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению эксперта, цель россиян заключается в том, чтобы "разрезать" украинскую группировку в Донецкой области на две составные части — условный север и юг.

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"То есть по классике военного искусства разрезать силы противника и "доедать" его частями", – объяснил Ступак.

Враг продолжает продвигаться в сторону Покровска, и у местного населения осталась всего одна-две недели для эвакуации.

"Официальное руководство Киева заявило, что есть 14 дней у местных жителей Покровска для того, чтобы безопасно покинуть свой город. Вполне возможно, что осенью мы увидим первые серьезные бои за город Покровск, до которого приблизительно осталось порядка 15 км у российской армии", – констатировал Ступак.

Война в Украине: важные новости

16 августа был атакован российский военный аэродром "Саваслейка", расположенный в Нижегородской области РФ. Как УНИАН стало известно из источников, уничтожены три вражеских самолета, еще 5 – повреждены. Так, уничтожен МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждено около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

Тем временем на фронте в Украине самым горячим направлением остается именно Покровское. Украинская операция в Курской области РФ сильно не повлияла на ситуацию в том районе, говорит майор ВСУ Максим Жорин. По его словам, Покровское, Торецкое и Нью-Йоркское направления остаются крайне критическими.

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