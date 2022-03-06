Последствия ночных обстрелов Харькова оккупантами / фото УНИАН (Андрей Мариенко)
Показаны последствия обстрелов российскими военными-оккупантами Харькова по состоянию на 6 марта 2022 года.
Напомним, во время бомбардировок в ночь с 5 на 6 марта 2022 года взрывы были слышны в районе Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре города.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной, которую Путин назвал "военной операцией". РФ начала обстрел украинских городов.
Одной из самых горячих точек стал город Харьков, где враг до сих пор продолжает обстреливать бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы, цинично убивая мирное население.
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