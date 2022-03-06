Харьков - один из наиболее пострадавших от действий оккупантов городов Украины.

Показаны последствия обстрелов российскими военными-оккупантами Харькова по состоянию на 6 марта 2022 года.

Напомним, во время бомбардировок в ночь с 5 на 6 марта 2022 года взрывы были слышны в районе Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре города.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной, которую Путин назвал "военной операцией". РФ начала обстрел украинских городов.

Одной из самых горячих точек стал город Харьков, где враг до сих пор продолжает обстреливать бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы, цинично убивая мирное население.

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