Украинские защитники продемонстрировали потрясающее мастерство, поразив трудную воздушную цель из стрелкового оружия.

Украинские бойцы на южном направлении сумели сбить российских дрон-камикадзе "Ланцет" из автомата. Видео удачной охоты на вражеский аппарат опубликовали в Воздушных силах ВСУ.

"Точная работа воинов радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг". Уничтожен российский ударный беспилотник "Ланцет"!" – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские бойцы стреляют по беспилотнику из автоматов и позже из помпового ружья. Хотя поразить летящий дрон из ручного огнестрельного оружия – задача весьма нетривиальная, в этот раз защитникам Украины улыбнулась удача, и дрон был уничтожен точным выстрелом.

Что собой представляет дрон-камикадзе "Ланцет"

"Ланцет" – российский беспилотникы-камикадзе, относящийся к разряду "барражирующих боеприпасов". Получил широкое применения в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину ввиду довольно удачной конструкции и отсутствия у россиян других внятных альтернатив.

Самые продвинутые версии беспилотника, как заявляется, могут развивать скорость до 300 км/ч и лететь на расстояние до 40 км. Но обычно их применяют на глубине до нескольких километров от переднего края фронта для нанесения ударов по единичным целям – легкобронированным машинам, САУ, артиллерийским расчетам и т.п. При максимальной взлетной массе в 12 кг беспилотник может нести до 3 кг полезной нагрузки.

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