Российский диктатор может попытаться заморозить оккупированные территории.

Экс-глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Украине сейчас не стоит идти на переговоры с Россией о прекращении войны. Кремль хочет играть по своему сценарию.

Об этом он написал в Twitter.

Кремль неслучайно делает публичные заявления о готовности к переговорам с Украиной. Однако Россия надеется использовать их не для установления мира, считает дипломат.

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"Кремль намекает на переговоры – значит, закончился порох и хотят заморозить оккупированные территории. Ни в коем случае нельзя давать им дышать", – заявил Линкявичюс.

Дипломат убежден, что именно в такие моменты Украина имеет шанс еще больше ослабить оккупантов и освободить свои территории.

"Большие надежды на увеличение поставок оружия, особенно благодаря американскому лендлизу. Украину нужно очистить от России. Точка", - подчеркнул он.

Напомним, что вчера пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Россия хочет обсудить, как Украина будет выполнять условия для прекращения "спецоперации".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия не хочет переговоров и сравнил ее с прожорливым аллигатором. Чуть раньше Офисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

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