Воины из 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича успешно отработали по позиции захватчиков.

Украинские военные прямым попаданием из самоходной артиллерийской установки Krab уничтожили минометную позицию российских оккупантов.

Соответствующее видео с Бахмутского направления опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"26 артиллерийская бригада им. генерал - хорунжего Романа Дашкевича уничтожает минометную позицию врага из САУ "Краб", - сообщил Сырский.

Видео дня

Напомним, что САУ Krab - это польская самоходная гаубица калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Ранее УНИАН уже рассказывал, в чем особенность этой артиллерийской системы - одной из самых современных в мире с крайне высокими характеристиками.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 мая потери российских оккупантов среди личного состава пересекли отметку в 200 тысяч человек. В частности, за минувшие сутки на территории Украины было ликвидировано 610 захватчиков из РФ. Кроме этого, в течение 16 мая россияне недосчитались 9 танков, 16 артиллерийских систем, 17 боевых бронированных машин и кучу другой техники.

Между тем, Бахмут остается одним из эпицентров боевых действий. На днях Александр Сырский отметил, что украинские военные под Бахмутом осуществляют контрнаступательные действия. Он сравнил "вагнеровцев" в городе с крысами в мышеловке.

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