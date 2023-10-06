Мировое сообщество дороже заплатит, если выберет любой альтернативный сценарий стратегическому проигрышу России на поле боя. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Telegram.
"Уже сейчас очевидно, что любая "альтернатива" стратегическому проигрышу России на поле боя с последующим поспешным выводом войск и началом внутренней политической трансформации будет для глобального сообщества намного дороже прямой поддержки Украины сегодня", - подчеркнул Подоляк.
Также он пояснил, к чему приведет ситуация, если Россия не проиграет в войне.
"Это тотальный демонтаж глобальных правил, нарастание нестабильности, дорогостоящая гонка вооружений, множественные региональные войны, государственные перевороты и построение глобального Авторитарного альянса, миграционные валы, терроризм как ключевая форма доминирования и радикальные вмешательства в политические системы стран демократии", - подчеркнул Подоляк.
По его убеждению, настало время для "правильного выбора" и "правильных ракет".
Общественное мнение на Западе меняет отношение к войне
Недавно издание Newsweek писало, что из-за изменения политической ситуации в странах-партнерах Украина рискует потерять значительную часть военной помощи на фоне "изнурительного тупика" на фронте. Из-за отсутствия существенного прогресса в контрнаступлении ВСУ общественное мнение на Западе меняется.
В минувшие выходные Конгресс США принял временный 45-дневный бюджет, в котором не было расходов на помощь Украине. После этого с должности сняли спикера Палаты представителей.
По словам президента США Джо Байдена, его очень беспокоит ситуация в американском парламенте, ведь он намерен продолжить поддержку Украины. Байден пообещал сделать важное заявление по этому поводу уже в ближайшее время.