Опросы показали падение поддержки Украины среди симпатиков обеих партий.

Среди рядовых американцев падает поддержка поставок оружия Украине. Это касается сторонников обеих ведущих политических партий – Республиканской и Демократической. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства Reuters.

Так, лишь 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить оружие Украине". Еще 35% опрошенных не согласились с этим утверждением. Остальные - не определились. Новый опрос показывает заметное снижение количества сторонников помощи Украине. В мае 46% американцев поддерживали отправку оружия, а против были 29%.

В разрезе по партийной принадлежности ситуация несколько отличается. Так, сегодня около 52% демократов поддержали вооружение Украины в последнем опросе, по сравнению с 61% в мае. Среди республиканцев поддержка отправки оружия в Киев упала до 35% с 39% в мае.

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Снижение количества симпатиков Украины среди рядовых американцев произошло на фоне острых политических баталий в Вашингтоне, где небольшая группа трампистов в Конгрессе смогла саботировать работу парламента и сорвать выделение новой помощи Украине несмотря на проукраинскую позицию обеих партий.

"Уменьшение поддержки [поставок оружия Украине] негативно влияет на поддержку Конгресса и, в конечном итоге, на перспективы получения дополнительных пакетов помощи", — сказала Элизабет Хоффман, директор по вопросам Конгресса и правительства Центра стратегических и международных исследований.

По ее словам, американскому населению необходимо лучше разъяснять, что большая часть денег, выделенных Украине, на самом деле остается в Соединенных Штатах, ведь ее получают американские производители оружия.

Американская помощь Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в конце прошлой недели Конгресс США принял временный 45-дневный бюджет, в котором не было предусмотрено расходов на поддержку Украины. После этого с должности впервые в истории сняли спикера Палаты представителей. По словам президента Байдена, его беспокоит беспорядок в рядах республиканцев, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины.

Между тем в Европе предупреждают, что даже совместными усилиями всех стран ЕС они не смогут компенсировать Украине потерю американской военной помощи. Такое мнение в частности высказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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