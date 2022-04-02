ВСУ продолжают удерживать оккупантов на занятых ранее рубежах в регионе.

В Энергодаре ФСБ проводит жесткие допросы среди местного населения. А на фронте в Запорожской области нет существенных изменений. Попытки продвижения врага останавливаются местными подразделениями Сил обороны Украины.

О ситуации в области отчиталась пресс-служба Запорожской ОВА в официальном Telegram-канале.

Россияне продолжают предпринимать попытки двигаться в сторону населенных пунктов Запорожье, Каменское и Гуляйполе. Однако успеха не имеют — линия фронта остается без существенных изменений. По информации из высшего штаба Сил обороны Украины, по состоянию на вечер 1 апреля и на утро 2 апреля подразделения Сил обороны Запорожского края устранили 17 противников и ранили еще 9. Среди техники потери оккупантов составили 1 танк, 6 боевых бронированных машин, 3 автомобиля и 4 РСЗО.

В Энергодаре оккупанты задерживают местных жителей. Их обвиняют в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против российских военных. Работники ФСБ РФ осуществляют допросы с использованием психологического и физического давления.

Оккупационные власти планируют провести в Токмаку так называемый "референдум". Он назначен на 4 апреля. В Мелитополе враг продолжает размещать артиллерию среди жилых кварталов, чтобы украинским защитникам было сложнее ее уничтожить.

Обстрелы продолжаются в Пологовском районе. Чтобы увеличить давление на местных жителей, оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы. Три дня назад аналогичные снаряды использовали в Марьинке.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: