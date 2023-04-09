Из Авдеевки в течение прошлой недели вывезли шестерых детей, отметил руководитель Авдеевской городской военной администрации.

В городе Авдеевка Донецкой области остаются только два ребенка - парень, которому через месяц исполнится 18, и ребенок дошкольного возраста.

Дошкольника прячут родители и каждые три-четыре дня меняют локации, рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона. "Прячут родители детей, скрывают. Мы их находим, они их снова прячут. Спасибо горожанам, которые помогают нам их находить. Я это в шутку называю шпионские страсти", - поделился чиновник.

Барабаш также сообщил, что в течение прошлой недели из Авдеевки вывезли шестерых несовершеннолетних.

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Ситуация в Авдеевке - сегодня это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 9 апреля сообщил, что россияне продолжали пытаться наступать на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. На этих направлениях наши защитники отразили более 50 вражеских атак.

Враг постоянно обстреливает Авдеевку, с 27 марта власти Украины закрыли въезд в город. Ранее была объявлена обязательная эвакуация из неоккупированной части Донецкой области.

2 апреля в Министерстве внутренних дел сообщили, что улицы Авдеевки - вымерли, и люди выходят из укрытий только за чем-то жизненно необходимым.

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