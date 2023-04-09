За сутки 50 российских оккупантов на этом направлении были уничтожены, 86 получили ранения.

На Лимано-Купянском направлении за сутки российские захватчики совершили 202 обстрела.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. По его словам, это направление является вторым по активности после Бахмутского в зоне ответственности Восточной группировки.

"За эти сутки там произошло 202 обстрела со ствольной реактивной артиллерии врага, 7 боестолкновений, 50 оккупантов на этом направлении были уничтожены, 86 получили ранения различной степени", - рассказал он.

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Вместе с тем, по словам Череватого, было уничтожено БМП-1, которая ранее была снята с вооружения, два беспилотных аппарата, три миномета и два боевых склада боекомплектов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию утро 9 апреля, за сутки Силы обороны отразили более полусотни вражеских атак, 10 из них - на Бахмутском направлении. Также россияне атаковали на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но защитники Украины не позволили им реализовать свои маневры.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый также сообщил, что на тех направлениях, где российские захватчики концентрируют основные атакующие усилия, они имеют существенное преимущество в артиллерии и компенсируют ею потерю наступательного потенциала пехоты.

Напомним, украинские военные с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ликвидировали уже более 178 тысяч российских оккупантов. В частности, за минувшие сутки потери России у Украины составили 470 лиц.

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