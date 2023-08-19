На Бахмутском направлении силы обороны продолжают наступательные действия.

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 75 российских захватчиков на Бахмутском направлении, и 36 - на Купянском. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают давить на врага, удерживать инициативу и поражать его. Враг пытается мощно отражать наши атаки, и в первую очередь, используя артиллерию. За эти сутки враг совершил 578 обстрелов, 10 авианалетов. Всего произошло 11 боестолкновений, в ходе которых мы уничтожили 75 оккупантов, 152 получили ранения, троих взяли в плен", - подчеркнул Череватый.

Кроме того, было уничтожено 2 вражеских бронеавтомобиля, боевую машину пехоты, боевую машину десанта, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", один самоходный миномет "Тюльпан", гаубицу Д-30, склад с боеприпасами, склад с горюче-смазочными материалами, радиолокационную станцию "Зоопарк" и 2 беспилотника.

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Череватый отметил, что российские оккупанты сосредотачивают главные наступательные усилия на Купянском направлении, массово применяют артиллерию и авиацию.

"За эти сутки враг 603 раза обстреливал наши позиции из всех видов артиллерии, как ствольной, так и реактивной. Совершил 8 авианалетов штурмовой авиации. Также произошло 5 атак на Синьковку и Ивановку Купянского района. Во время отражения атак 36 оккупантов уничтожены, 57 получили ранения и 5 попали в плен", - сказал Череватый.

Также уничтожены 2 вражеских танка, 3 боевых машины пехоты, БТР-80, 2 боевые ремонтно-эвакуационные машины, одна гаубица "Мста-Б", 2 миномета, беспилотник, 3 полевых склада боеприпасов и 2 блиндажа.

Он добавил, что оккупанты постоянно вынуждены перегруппировываться хотя бы из-за того, что постоянно несут мощные потери в результате украинских ударов.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 августа 2023 года ориентировочно составили убитыми около 257 тысяч солдат, в том числе 500 человек ликвидированы за минувшие сутки.

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