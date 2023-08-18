Уничтожены две вражеские пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ.

На Бахмутском направлении удачную совместную охоту устроили тактическая группа Центра специальных операций "А" и аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады "Команда Вялого".

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, которые корректировали глаза 30 -й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники - две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ", - отметил он.

На видео, которое он разместил, видно какими меткими были удары в цель.

ВСУ провели новые бои с оккупантами - актуальная сводка Генштаба

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба в течение суток состоялось 30 боевых столкновений на фронте. На Шахтерском направлении российские оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

Также противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области (Бахмутское направление) и юго-восточнее и восточнее Новокалинова Донецкой области (Авдеевское направление).

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Также Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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