В Минобороны раскрыли, в каком аду украинские воины продолжают контрнаступательные действия.

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов на востоке Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

По ее словам, на прошлой неделе враг совершил более 9000 обстрелов. Маляр отметила, что только на прошлой неделе на востоке враг выпустил "почти полмиллиона боеприпасов".

Видео дня

"В таком сплошном артиллерийском огне наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении", - отметила заместитель министра.

Война в Украине - последние новости с фронта

Российские оккупанты безуспешно наступают на нескольких направлениях, украинские силы продолжают контрнаступление. В течение суток произошло 50 столкновений.

За минувшие сутки украинские Силы обороны нанесли около двух десятков ударов по районам сосредоточения врага. Авиация за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Еще 4 удара были нанесены по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях РФ в войне против нашей страны. С начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожено 250 тысяч 240 оккупантов, говорится в сводке Генштаба. Только за минувшие сутки ликвидировано 540 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: