Он признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной

Российские оккупанты отпустили похищенного начальника пожарной части оккупированного Энергодара Виталия Трояна.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"После почти месячного ареста Виталий Троян, очевидно, под давлением рашистов дал интервью пророссийским журналистам и признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной. Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе", – написал он.

Как сообщал УНИАН, Трояна похитили 18 мая после обыска в его кабинете. Его коллеги вышли на протесты в городе.

Далее продолжались переговоры об освобождении похищенного пожарного в Энергодаре, людей призывали не выходить на акции протеста. Орлов подчеркивал, что это может негативно повлиять на процесс переговоров по поиску Трояна.

В начале июня в Энергодаре россияне похитили за неделю 20 человек, половина - работники Запорожской АЭС.

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