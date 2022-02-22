В отсутствие такой угрозы верит 7% украинцев, а около 21% не могут определиться по этому вопросу.

Почти 40% украинцев считают, что угроза полномасштабного вторжения России в Украине является либо очень вероятной, либо неизбежной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня в Киеве результаты общенационального опроса, который был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года.

Так, о неизбежности полномасштабной агрессии сказали 4% опрошенных, а еще 34,3% выразили мнение, что угроза является очень вероятной.

Еще 33% склоняются к тому, что угроза не является очень большой, однако является возможной.

В отсутствие такой угрозы верит 7,2% украинцев. Не определились 21,3% респондентов.

Опросом было охвачено 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Алексей Гарань, презентуя результаты опроса отметил, что оно проведено в первой декаде февраля и, очевидно, поскольку ситуация развивается динамично, то результаты могут выглядеть несколько иначе.

Обострение на Донбассе: что известно

18 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Уже 19 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" подписали "указы" о всеобщей мобилизации.

21 февраля Путин признал "ЛДНР" и подписал со своими марионетками, главарями вооруженных формирований "республик" Пушилиным и Пасечником договоры о дружбе, приказав российским войскам развернуть, как утверждает Москва, "миротворческую операцию".

Ряд стран мира осудили действия российского руководства, назвав такое решение главы Кремля нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а президент Владимир Зеленский подтвердил, что этим РФ фактически объявила о выходе из "Минских соглашений".

США немедленно ввели санкции против торговли с "ЛДНР" и готовят расширенный пакет ограничений против РФ.

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