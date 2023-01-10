Жданов отметил,что этому может быть несколько причин.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему наши войска не разобьют разветвление железнодорожных путей на станции "Камыш" в районе Волновахи Донецкой области, где ветка делится в направлении Пологов и Мелитополя.

Отвечая на вопрос подписчика во время эфира на своем канале в YouTube, Жданов отметил,что этому может быть несколько причин.

"Очень тяжело ответить за Генеральный штаб, не являясь его сотрудником на данный момент. Я думаю, что если бы была необходимость или возможность разбомбить эту станцию "Камыш", где происходит развилка этих путей, то, наверное, это было бы уже сделано. Раз это не делается, тут может быть несколько причин. Может, нет средств поражения, может нет возможности подкатить HIMARS к линии фронта, чтобы он достал по этой станции", – считает эксперт.

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Кроме того, по словам Жданова, возможно, Генеральный штаб не видит в этом целесообразности.

"Может быть, в другом каком-то месте эта ветка перебита, поэтому российские войска могут особо ею не пользоваться. Кстати, скорее всего и не пользуются, потому что на сегодняшний день мы наблюдаем очень много автомобильных колонн, которые заходят через Мариуполь на Бердянск и Мелитополь. Не железной дорогой, а именно колонной – автомобильной колонной. Это о чем говорит? Значит, ветка железнодорожная не работает или работает не в полную силу", – резюмировал он.

Роль железной дороги для России

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российская армия все еще функционирует по стандартам советской, которая была заточена под Вторую Мировую войну. Это касается и вопроса переброски эшелонов техники, потому железная дорога для России является "кровеносными артериями".

В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и воинских эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска. В 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России.

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