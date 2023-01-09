Любая авария на железной дороге в РФ приведет к серьезной задержке поставок боеприпасов, вооружения и топлива российским оккупантам в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российская армия все еще функционирует по стандартам советской, которая была заточена под Вторую Мировую войну. Это касается и вопроса переброски эшелонов техники, потому железная дорога для России является "кровеносными артериями".

Так, на вопрос подписчика о том, насколько важна для РФ железная дорога и что будет, если повредить российские тепловозы, во время эфира на YouTube Жданов ответил, что тепловозы в основном выполняют функцию маневров. Основную же силу на железной дороге в РФ составляют электровозы.

"Говорят, что там партизанское движение разворачивается в России, что на Транссибирской магистрали горят шкафы с автоматикой, которая управляет движением на железной дороге. Плюс есть силовые подстанции, которые обеспечивают питание, потому что электровоз тянет очень много, особенно когда идет груженый состав", – добавил эксперт.

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Что касается железнодорожных перевозок, Жданов подчеркнул, что то это "основа основ". Если станет Транссибирская магистраль, а основные склады находятся за Уралом, то для РФ возникнет огромная проблема по переброске техники с Дальнего Востока на европейскую часть России.

"Здесь то же самое. Любая авария на железной дороге приведет к практически, скажу так, не полной остановке, но к серьезной задержке. На сегодняшний день российская армия осталась в рамках старой советской. А старая советская была заточена под Вторую Мировую войну. Это тяжелая бронетехника. А тяжелая бронетехника, как правило, гусеничная, и гонять их маршем… Гусеничная колонна в сутки по нормативу должна преодолевать не более 200 километров, потому что такова средняя скорость движения гусеничных машин. Смешанная колонна может до 300 км преодолевать, колесная – до 500 км в сутки", – объяснил он.

Украина, наоборот, переходит больше к колесной базе. По словам Жданова, наша армия становится более мобильной, тогда как Россия "остается на старых советских гусянках".

"Поэтому для них железная дорога – это как кровеносные артерии. Нет железнодорожного сообщения – нет подвоза техники и боеприпасов, и топлива. Вы же представляете, вот эта армада, которую мы оцениваем в 100-170 тысяч на территории Украины, сколько топлива в сутки сжигает? Его же надо привезти, а чем везти? Железнодорожные цистерны. Они выпускают боеприпасов несколько тысяч в сутки. Их же надо привезти. Чем – железной дорогой. То же самое с потерями. Допустим, вчера было накрытие в Херсонской области 78 единиц техники. Это практически полтора эшелона. Поэтому это архиважно – железные дороги для Российской Федерации", – резюмировал Жданов.

"Бавовна" на железной дороге

Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно на участке между Луганском и селом Лантратовка. Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, эта ветка железной дороги использовалась россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов.

В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и воинских эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

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