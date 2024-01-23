Для украинской стороны важно, чтобы удержание позиции позволяло наносить противнику максимальное количество потерь, подчеркнул эксперт.

Украинские воины вышли из населенного пункта на востоке нашего государства - речь идет о селе Крахмальное (Харьковская область), поскольку не могли там эффективно вести оборонительные действия.

Наши защитники в конце прошлого года перешли к другой фазе ведения обороны, рассказал в понедельник, 22 января, военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире канала "Киев24". "При условии, что основная логистическая артерия, она давно уже была перерезана, но само крахмальное, оно почти полностью было разрушено. И занимать там позиции, для того, чтобы эффективно вести оборону, Силы обороны Украины, просто уже не могли", - сказал собеседник.

Эксперт отметил, что Силы обороны Украины перешли в совсем другую фазу ведения боевых действий "с почти ноября-декабря 2023 года". "...Ее смысл в том, чтобы наносить максимальное поражение врагу, то есть истощать его. И эта тактика, она заключается в том, что мы не цепляемся за какую - то позицию, если эта позиция нам невыгодна из-за количества, которые мы испытываем", - пояснил Коваленко.

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По его словам, для украинской стороны "важно, чтобы именно удержание этой позиции позволяло наносить максимальное количество потерь врагу". "И крахмальное по состоянию на сегодня, в этой локации, оно не позволяло нам вести оборонительные действия", - подчеркнул обозреватель.

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