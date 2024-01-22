Гражданского населения в Крахмальном уже не было, и как такового села уже нет, потому что все дома там практически уже уничтожены.

В захваченном российскими оккупантами селе Крахмальном Харьковской области нет гражданских, населенный пункт полностью уничтожен. Об этом в эфире Радио Свобода сказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо.

"Это малюсенькое такое село, где до широкомасштабного вторжения РФ проживало 45 человек. Эта деревня полностью уничтожена, соответственно там живого места нет. И оставаться нашим защитникам защищать какие-то развалины уже не было возможности, это бы ставило под угрозу их жизнь. Для этого были оборудованы лучшие позиции, более защищенные, куда они переместились", - заявил Фитьо.

По его словам, гражданского населения в Крахмальном уже не было, и как такового села уже нет, потому что все дома там практически уже уничтожены.

Он проинформировал, что уход на новые позиции позволяет украинским военным "атаковать по лучшему случаю".

В то же время, сами российские силы в Крахмальном, как заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ, находятся "не в лучших позициях".

"Враг не в хороших условиях там находится, под постоянными обстрелами. И наши защитники находятся в активной обороне, а это дает возможности при лучшем случае переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение. Поэтому из этого не стоит делать какой-то трагедии. Потому что это решение в первую очередь направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих. А территорию мы, конечно, освободим, россиян всех прогоним. В этом Крахмальном у них там уже "очень веселая" ночка была. Поэтому, думаю, что желание у них еще куда-то идти уменьшилось автоматически", - рассказал Фитьо.

Захват крахмального - детали

Как говорится в отчете института по изучению войны (ISW) от 21 января, российские оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село крахмальное в 20 км к северо-западу от Сватово.

Ранее Фитьо заверил, что захват оккупантами населенного пункта крахмальное на Харьковщине не представляет угрозы для соседних подразделений.

"Крахмальное - это населенный пункт, в котором до широкомасштабной войны проживало 45 человек, это, видимо, 5 домов. И эти дома были разрушены оккупантами. Наша основная цель - уберечь жизни украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону. Каких-то угроз для соседних подразделений это не несет. И я думаю, что то, что произошло, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно смещается", - сказал он.

Фитьо добавил, что Крахмальное ранее было оккупированной территорией и его отбили во время Харьковского наступления.

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