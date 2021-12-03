По словам эксперта, у РФ может не хватить военной мощи.

Россия не рискнет напасть на Украину по причине нехватки собственной военной мощи, считает эксперт по военной разведке Михаил Притула.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

Также эксперт предполагает, что новой агрессии не будет из-за военной помощи, которую Украине оказывают США.

"Эти поставки оружия сегодня создают небольшое критическое преимущество Украины над Россией. То есть, если пойдут танки – мы получим "Джавелины", системы противовоздушной обороны и это наступление захлебнется даже не начавшись. Таким образом, Украина получит небольшое преимущество в том плане, что российское наступление не произойдет вообще", - говорит он.

По словам Притулы, Украина выступает "разменной монетой" в геополитических торгах между США и Россией.

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"Мы должны вспомнить о 2009-2010 годах, когда после резкого падения цен на нефть в Россию приехала Хиллари Клинтон, после чего цена на нефть пошла в гору. Состоялись 10 визитов чиновников США в Москву и были подписаны определенные соглашения. Украина тоже имела свое место среди этих соглашений. И сегодня мы должны сказать достаточно четкую позицию, что мы хотим развиваться, быть цивилизованной страной, бороться за свою землю, за свою цивилизацию, за свой народ. Вот эти вещи мы должны артикулировать достаточно четко во всех СМИ", - резюмировал он.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован