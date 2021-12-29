Кремль опасается повышения рейтинга украинской власти, говорит Гармаш.

Россия блокирует обмен пленными с Украиной, выставляя невыполнимые условия - ей он просто не нужен. Также Кремль отказывается освобождать заложников, чтобы не повышать рейтинг украинской власти.

Такое мнение высказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, пишет "Апостроф".

"Если вспомнить первый большой обмен, когда Зеленский пришел к власти, то он был произведен Путиным с конкретной целью - он считал, что Зеленский может быть пророссийским президентом и он был заинтересован в повышении рейтингов Зеленского. Тогда Путин, наверное, ждал от Зеленского уступок в пользу России. И таким образом, он повышал его рейтинг. Сейчас Путин откровенно заявляет, что он не хочет вести диалог с нынешним руководством Украины", - говорит Гармаш.

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Он напомнил статью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой тот оскорблял украинскую власть.

"Соответственно, если сейчас Путин освободит кого-то по обмену, то это будет повышение рейтинга Зеленского, а не в интересах России", - заявил член ТКГ.

Напомним, ранее Украина в ОБСЕ предложила 10 шагов для урегулирования ситуации на Донбассе. В числе предложенных пунктов были новое перемирие и обмен пленными.