Подобные подлые удары с большим количеством убитых гражданских Кремль применяет для медийной шумихи, чтобы отвлечь своих zомби от провалов в самой РФ. А там сегодня настоящий "День зрады". Вы только на это посмотрите:

в Киев прибыл Энтони Блинкен и там якобы сообщит о выделении пакета помощи на 1 млрд долларов, куда вроде бы должны войти первые танки "Абрамс" со снарядами из обедненного урана (которые в условиях современной войны почти бесполезны т.к. танк vs танк практически не воюют, но кремлины сами сделали эти снаряды своей "коричневой линией");

в США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты - а в РФ, напомню, недавние испытания "Сармата" провалились;

в РФ признали, что "тактически оставили" Работино - оставили его они уже где-то неделю назад, но признали сегодня и "турбопатриоты" начали "прозревать" на счет "однозначно проваленного контрнаступа", которое медленно, но верно заставляет ВС РФ отступать;

в РФ начался "топливный кризис" - ранее эту формулировку не использовали;

из-за роста цен на нефть, российская Urals теперь превысила рубеж в 60 долл. и теперь индусы и прочие азиаты сокращают закупки у РФ (на четверть за август), переходя на иранские и арабские поставки, что вновь заставляет рубль падать (а его только вернули на уровень 95 руб за 1 долл);

внезапно оказалось, что в Европе производство снарядов для ВСУ за этот год удвоится, а в РФ "удвоились" пока только цифры пропаганды и они вынуждены попрошайничать у блистательного товарища Кима (это один из его официальных титулов, если что);

Армения начала процесс выхода из ОДКБ и объявила о военных учениях со США. Политики уже даже заговорили об интеграции Армении в НАТО, что просто мощнейший "удар в псину" Кремля. Более того, первая леди Армении даже поехала в Киев для участия в мероприятии первой леди Украины и, соответственно, для восстановления отношений с Украиной.

На последнем сюжете надо немного остановиться. Ведь Армения является не только членом ОДКБ и последним официальным союзником РФ в Закавказье, но и одним из ключевых хабов для получения "параллельного импорта". По сути вся ІТ-отрасль РФ сегодня зависит от Еревана, через который проводит деньги и получает доступ к зарубежным технологиям.

Все это "посыпалось" сегодня в информационном пространстве РФ

Это также болезненно восприняли в Иране, где уже прямо, на уровне официальной пропаганды, угрожают не только Азербайджану, но и Армении. Угрожать Армении под предлогом защиты армян - в этом парадокса они не видят. Но мы внезапно можем оказаться свидетелями ситуации, когда Азербайджан и Армения будут вместе противостоять России и Ирану... Серьезные анонсы, согласитесь.

И вот все это "посыпалось" сегодня в информационном пространстве РФ. Хотя многое было известно заранее (как с Работино), но это было известно тем, кто хотел узнать правду - а в РФ, согласно соцопросам, большинство населения все ещё потребляет информацию из ТВ. Можно сказать, "информационный пузырь лопнул". Надо сказать, такие "пузыри" они формируют постоянно и они периодически лопаются - после каждого "жеста доброй воли". И каждый раз Кремль "отвлекает" от "негатива" массовым убийством украинцев. Причем чаще всего на Востоке или Юге, в тех регионах, которые Кремль якобы пришел "спасать".

Чем ближе будут их выборы и чем ближе будет очередное "тактическое отступление" на Юге, тем чаще они будут наносить "отвлекающие теракты" по гражданскому населению

Да, массовое убийство для Путина и Кремля это "позитив", после которого zомби забывают про любой негатив против российской власти. Это четко коррелирует со всеми их провалами и подобными терактами, начиная ещё с Бучи. Вот только накопление экономических и прочих проблем снижает количество этих zомби среди российского населения, которые пока пополняют ряды касты слепоглухонемых "мы вне политики", а это создаёт уязвимости в свете будущих выборов, так как однажды эту аудиторию уже удалось "разбудить" - в 1991 году... Потому, несмотря на то, что все итоги грядущих выборов в РФ уже посчитаны и подшиты, Путин и Кремль панически боится повторения той ситуации и майдана. Вот просто на уровне подкорки он понимает, что выборы это всегда уязвимость. И потому снижает количество "негатива" для своей базовой аудитории всеми средствами, в том числе и терактами против украинцев.

И, боюсь, чем ближе будут их выборы и чем ближе будет очередное "тактическое отступление" на Юге, тем чаще они будут наносить "отвлекающие теракты" по гражданскому населению. Так что будьте бдительны и хотя бы отслеживайте сигнал тревоги в своем регионе. Так когда-то делал Гитлер - и Гитлер проиграл. Проиграет и Путин, потому что каждый такой варварский акт лишь мотивирует и мобилизует украинцев против общего врага.

Андрей Попов