В частности, дальнобойное оружие может заставить россиян отойти на суше так же, как они отвели свои корабли в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил. что предоставление дальнобойного оружия украинской армии может изменить ход войны с российскими оккупационными войсками.

Об этом Зеленский рассказал журналисту Бруно Веспи во время интервью для итальянского телеканала Rai 1. В частности, у президента спросили, можно ли было бы изменить ход войны, если бы в Украину прибыло все обещанное оружие, а Германия передала свои дальнобойные ракеты.

Зеленский сказал, что Украина обещала не использовать дальнобойные ракеты на любой территории, кроме временно оккупированных частей Украины со стороны России. "У нас дефицит и не хватает различной амуниции, включая дальнобойной. Конечно, когда у тебя такой дефицит, наша цель - деоккупировать свои земли и закончить войну. И имея сильное оружие иногда, вы знаете, до использования некоторого оружия может не дойти, потому что те или иные войска врага боятся, если ты используешь то или иное оружие. Они отходят", - сказал Зеленский.

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Глава государства рассказал о примере, чего Украине удалось достичь в Черном море, когда россияне начали терять много кораблей и отвели подальше свой флот в российские территориальные воды.

"Такой же пример мог бы изменить то, о чем вы спросили - и ход на суше, ход войны войны на земле. Если у тебя есть соответствующее оружие и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам, например, по Херсону. Они стоят на другом берегу Днепра. И их дальнобойность крепче, чем наша. Они стреляют артиллерией более 20 км, а у нас до 20 км артиллерийский снаряд. И представьте себе, если у тебя есть дальнобойное оружие - ты можешь их выбить дальше. И они сами, они люди неопытные, многие из них боятся. И если бы туда долетало наше оружие - они бы также отходили", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что дальнобойное оружие может изменить ход войны и помочь Украине продвигаться вперед.

Германия отказывается передавать Украине Taurus:

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц отрицает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он объяснял это тем, что эти ракеты могли бы достать до российской столицы.

Тем временем фракция ХДС/ХСС хочет повторно вынести на голосование в Бундестаге вопрос предоставления украинской армии немецких ракет.

Издание The Times считает, что немецкий канцлер Шольц претендует на роль самого слабого звена в кампании Североатлантического Альянса по спасению Украины.

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