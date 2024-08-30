При этом главным дипломат ЕС Жозеп Боррель активно продвигает проукраинскую позицию

Словакия и Венгрия отказались поддержать разрешение ВСУ атаковать российскую территорию западным оружием.

Как пишет Politico, по прибытии в здание Совета ЕС в Брюсселе высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель призвал снять ограничения по использованию Украиной предоставленного оружия для поражения целей в России.

"Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть использовано в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда Россия их бомбит. Иначе оружие бесполезно", - подчеркнул Боррель.

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На утренней встрече министров ЕС присутствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который также призвал союзников дать Украине такую возможность. Он утверждал, что это не будет считаться эскалацией.

По словам неназванного чиновника, призывы Кулебы и Бореля поддержали Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша. Некоторые из дипломатов напомнили, что международное право не запрещает стране входить на территорию агрессора в целях самообороны.

В то же время Венгрия и Словакия, где царят дружественные Кремлю правительства, высказались против.

Отношения между Венгрией и ЕС долгое время были непростыми, но резко ухудшились после начала председательства Будапешта в Совете Евросоюза. Ряд министров иностранных дел экономического блока бойкотировали предложенную встречу в венгерской столице, посетив взамен собственный саммит с Боррелем в Брюсселе.

"Потому что я так решил. Я считал, что гораздо уместнее сделать это в Брюсселе, поскольку некоторые позиции, выраженные венгерским правительством, прямо противоречат общей внешней политике и политике безопасности. Гораздо лучше было бы сделать это дома", - заявил тот в ответ на вопрос, почему соответствующая встреча прошла отдельно.

Разрешение на использование дальнобойного оружия Запада

Как известно, президент Владимир Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу.

Недавно в Италии заявили, что их позиция относительно использования переданного оружия Украине для ударов по территории России не изменилась: страна не позволит этого.

The Washington Post считает, что в Кремле уверены, что Украине позволят бить западным оружием по российской территории.

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