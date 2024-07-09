По неофициальным данным, в плену России находится более 14 тысяч гражданских украинцев.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отмечает, что Украина имеет неофициальные данные о месте содержания похищенного Россией украинского журналиста, корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка. Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН о том, какая сейчас есть информация о Хилюке, и дает ли последний обмен, в котором были освобождены гражданские украинцы, другим пленным гражданским надежду, что это станет системой.

"Относительно Дмитрия Хилюка. Официально российская сторона не проинформировала меня, где он находится, поэтому официально я не могу подтвердить это место. Неофициально у нас такие данные есть. Относительно применения к нему пыток, в том числе", - отметил Лубинец.

Он напомнил, что две недели назад был с официальным визитом в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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"У меня была встреча с высшим руководством ПАСЕ. В том числе, мы сделали два сайд-ивента. Один был сайд-ивент как раз по вопросу гражданских заложников-журналистов. Там отдельно мы поднимали вопрос не только Дмитрия, но и всех журналистов. В том числе, мы передали списки нашим международным партнерам, чтобы, возможно, они использовали свои каналы коммуникации для возвращения их домой", - сказал омбудсмен.

Уполномоченный отметил, что ПАСЕ может разработать и принять отдельную резолюцию о незаконном задержании гражданских граждан Украины, включая журналистов.

"Я надеюсь, что такая резолюция будет принята на следующей сессии ПАСЕ в октябре. По крайней мере об этом есть сейчас договоренность как с президентом ПАСЕ, с генеральным секретарем, с новоизбранным генеральным секретарем, с комиссаром по защите прав человека. А также я встретился с четырьмя крупнейшими депутатскими группами ПАСЕ, и все они поддерживают эту идею", - отметил Лубинец.

Он добавил, что отдельно поднимал вопрос по Хилюку и по остальным журналистам.

"Единственное, что я могу пообещать, что я буду в следующих своих коммуникациях снова и снова поднимать этот вопрос. Как и вопрос о возвращении всех граждан Украины", - подчеркнул Лубинец.

По его словам, по неофициальным данным, в плену России находится более 14 тысяч гражданских украинцев. Сюда входят и граждане Украины, которые были задержаны Россией, начиная с 2014 года, в Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей, а также на территории Украины, которая находилась или до сих пор находится под временной оккупацией России после ее полномасштабного вторжения. В частности, с территории Киевской области россиянами было похищено более 600 гражданских украинцев.

"Из числа 14 тысяч ... более двух тысяч граждан Украины, чей возраст составляет 65+. Когда я передавал этот список через посредников, я задал вопрос: зачем такое количество пожилых людей в российском плену? Зачем? Что вы хотите от них получить?" - отметил Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что в плену России находится, в частности, более 400 украинских женщин в статусе военнопленных. В то же время пока нет окончательной цифры, сколько украинцев содержится в Беларуси.

"У меня нет окончательной цифры, общей цифры, сколько еще граждан Украины остаются в местах несвободы на территории Беларуси. Но скажу так: у нас продолжается общение с белорусской стороной", - сказал уполномоченный.

Россия удерживает журналиста УНИАН

Как сообщал УНИАН, среди гражданских украинцев, которые находятся в плену России, есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В конце мая 2024 года один из освобожденных из плена сообщил, что Хилюк передает родителям привет и надеется на освобождение.

26 июня журналистка и подруга Хилюка Наталья Богута во время мероприятия в ПАСЕ рассказала о пытках, которым журналист УНИАН Хилюк подвер гается в плену РФ. На него, в частности, напускают собак. По ее словам, Хилюку также ломают ребра и отказываются оказывать медицинскую помощь.

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