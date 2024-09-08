В соответствии с Женевскими конвенциями российские военнопленные смогут писать письма.

Российские военнопленные, которые находятся в Украине, больше не имеют возможности совершать телефонные звонки родным. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал в эфире информационного марафона телеканалов.

"Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности российских военнопленных звонить своим родным на территорию Российской Федерации. Наша позиция была очень проста: согласно Женевским конвенциям есть право на переписку, а не на телефонные звонки. По состоянию на сейчас нами сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на осуществление телефонных звонков у них уже нет", - подчеркнул Лубинец.

Он сказал, что письма от российских военнопленных передает Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, а та, в свою очередь, передает письма от украинских военнопленных.

Видео дня

"На мой взгляд, это новый подход, который нам позволяет по крайней мере понять, где наши ребята находятся и что они живы", - сказал Лубинец.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина разрешала российским военнопленным звонить домой. Для украинских военнопленных в РФ этот "спасательный круг" недоступен. Разгневанные украинские семьи требовали запретить телефонные звонки заключенным российским солдатам.

Вас также могут заинтересовать новости: